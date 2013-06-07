В офис компании, продающей Боржоми и Моршинскую, пришли с обыском

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат компании ІDS Group Евгений Солодко.

"Часов около 10 в офис компании ворвались порядка 15 человек, заявив, что они работники налоговой милиции, и предъявили постановление о производстве обыска. Руководит ими капитан налоговой милиции Калядинский Валерий Викторович. Он предъявил постановление Соломенского суда о производстве обыска. Обыск поручен капитану налоговой милиции Пилипченко Олегу Александровичу. На вопрос о том, а что тогда здесь делает Колядинский, он пояснил, что у него сейчас полномочий никаких нет, подтвердить о том, что он имеет отношение к этой группе он не может и что ему все равно, будем мы жаловаться, или не будем мы жаловаться - обыск он производить будет. И в настоящий момент (13:25) производится обыск. Причем формулировки вообще совершенно фантасмагорические", - сказал Солодко.

По его словам, в его распоряжении имеется копия данного постановления Соломенского суда о производстве обыска.

Также Солодко сообщил, что сотрудники компании вызвали наряд милиции, которые приехали и Солодко уже были написаны объяснения, копия которой также имеется в его распоряжении.

"Мы сообщили также в службу внутренней безопасности, уже заведена информационная карточка по поводу моего обращения (№СО5618). Как сообщил оператор, эта информация передана для реагирования, а максимальный срок рассмотрения этой информации - 15 дней", - отметил он.

Адвокат компании ІDS Group также сообщил, что, по словам сотрудников налоговой милиции, "они ищут акции нерезидентных компаний, ... оптические электронные носители с искаженными данными бухгалтерской отчетности компании... и еще печати и штампы зарубежный компаний".

Отметим, корреспондент РБК-Украина пытался на месте событий выяснить, действительно ли в ІDS Group там проводится обыск, но в офис компании его не пустили, в грубой форме оттолкнув от двери и заявив, что "сегодня в компании выходной день".