В Харькове в канализационном колодце нашли тела четырех коммунальщиков

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о выявлении тел поступила в милицию сегодня около 11:00.

На место происшествия срочно отправилась следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции Харькова.

Установлено, что погибшие работали в одном из городских коммунальных предприятий. При первичном осмотре, признаков насильственной смерти на их телах не выявлено. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление газами во время проведения ими очистительных работ.

Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 273 УКУ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах). По указанному факту работники Харьковского городского управления милиции проводят проверку.