В Николаевской области из колонии сбежал заключенный

Как сообщила УНИАН пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области, сбежавший гражданин Украины в июле 2008 года был приговорен Ленинским районным судом г. Николаева к 7 годам лишения свободы по ст. 187 ч.3 (разбой), 185 ч.2 (кража), 289 ч.3 (незаконное завладение транспортным средством), 70 УК Украины.

Беглец не женат, ранее судим. Приметы осужденного: рост высокий, волосы черные, глаза карие. Татуировки отсутствуют.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Государственную пенитенциарную службу Украины (г. Киев, ул. Мельникова, 81, телефон: (044) 2073451) или в управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области (г. Николаев, ул. Спасская, 39-А, телефоны: 0 (512) 374540, 374168).