Янукович ждет соглашения о свободной торговле с Сербией уже осенью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на украинско-сербском бизнес-форуме в Белграде.

По словам Януковича, Сербия для Украины является ключевым государством на Балканах. Он отметил, что среди важного достижения для дальнейшей либерализации двусторонних торгово-экономических отношений важным является тот факт, что уже состоялось 5 успешных раундов украинско-сербских консультаций о заключении соответствующего межгосударственного соглашения. Он подчеркнул, что это соглашение должно открыть новые возможности для сотрудничества между странами и их деловыми кругами.

По теме: Янукович прибыл с официальным визитом в Сербию

“Надеюсь, что до конца этого года удастся завершить переговоры и подписать этот важный документ”, - сказал Президент.

При этом он не исключил, что настоящий документ может быть подписан осенью в рамках визита сербского премьер-министра Ивица Дачича в Украину.

Янукович также подчеркнул, что для наращивания двустороннего товарооборота правительствам двух стран необходимо продолжить поиск новых форм взаимодействия, усовершенствовать условия для ведения предпринимательской деятельности и принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Он выразил надежду, что уже в этом году благодаря эффективным шагам удастся выйти на постоянный тренд роста объемов товарооборота между странами.

Также Президент обратил внимание, что на сегодняшний день практически не реализован инвестиционный потенциал Украины и Сербии. Об этом, по его словам, свидетельствует показатель - 42 млн. долл. США, - которые сербские бизнесмены вложили в украинскую экономику.