Верховный суд Кипра признал законной "стрижку" депозитов вкладчиков

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кипрский сайт newsit.com.cy, суд посчитал неприемлемыми жалобы вкладчиков на неконституционность решения правительства и Центрального банка страны.

Решение вызвало резкую реакцию ожидавших возле здания суда решения вкладчиков и юристов, в том числе представлявших российские компании. Теперь они могут пытаться подать иски в гражданские суды, однако это потребует много времени.

По теме: ВР отказалась обложить налогом деньги, которые выводят на Кипр

Верховный суд начал рассматривать дело 23 апреля. Иски в Верховный суд подали более 3 тысяч вкладчиков банков Laiki и Bank of Cyprus. Заявители и их адвокаты называли "стрижку" хищением их имущества.

От решения Верховного суда зависит выполнение соглашения о выдаче кредитов стране.