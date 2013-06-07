Белорусские таможенники координируются с Украиной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТК Беларуси, этот документ стороны намерены подписать во время заседания Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ 11 июня 2013 года в Херсоне.

«Меморандум разработан в контексте подготовки к проведению в Беларуси крупномасштабных спортивных мероприятий. Его подписание направлено на организацию механизма взаимодействия таможенных органов Беларуси и Украины. Разработанные действия помогут принять согласованные меры и координировать работу по функционированию пунктов пропуска на совместном участке границы накануне и в период проведения ЧМ-2014», - отметили в ГТК Беларуси.

В ходе заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ планируется рассмотреть 12 вопросов. Они в основном касаются сближения, гармонизации таможенных законодательств, механизмов тарифного и нетарифного регулирования, использования современных информационных технологий, ввода в эксплуатацию портала Совета руководителей таможенных служб государств СНГ.

«Принятые решения будут направлены на практическое взаимодействие таможенных служб СНГ по основным направлениям таможенного дела», - подчеркнули в ГТК Беларуси.