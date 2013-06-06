Зарегистрировано 42 уголовных дела за препятствование журналистам
23:41, 06 июня 2013Общество
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С начала года зарегистрировано 42 уголовных производства по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
По результатам досудебного расследования, в суд уже направлены обвинительные акты по 6 уголовным производствам.
Об этом сообщил первый заместитель начальника управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Александр Свирин, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
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