В Крыму гаишники нашли миномет в багажнике автомобиля

В городе Белогорск в Крыму сотрудники Госавтоинспекции в среду, 5 июня, остановили легковой автомобиль, в багажнике которого оказался миномет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму, 46-летний шофер заявил, что нашел орудие около недели назад в лесу и решил оставить себе: восстановить и отреставрировать.

«4 июня сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что житель Белогорского района собирается перевозить старое оружие. На следующий день "Жигули" с минометом остановили сотрудники ГАИ», - говорится в сообщении ГУ МВД.

Теперь мужчине грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Такова санкция статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), по которой милиция открыла производство.