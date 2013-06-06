В Винницкой области в ДТП погиб байкер из Венгрии

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, автопроисшествие произошло около 7 часов вечера 5 июня на автодороге Житомир – Могилев-Подольский во время движения колонны мотоциклистов.

Со слов мужчины, замыкавшего колонну, мотоцикл 53-летнего потерпевшего во время движения внезапно начал наклоняться на бок и упал на соседнюю полосу движения. Там в попутном направлении двигался грузовик Renault. От столкновения с автомобилем мотоциклист получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

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Колонна байкеров ехала по всем правилам и с небольшой скоростью. К тому же дорога была скользкой, поскольку шел сильный дождь. Следствие выяснит, что стало причиной падения мотоциклиста.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».