Комитет ВР рекомендует не ликвидировать Высший админсуд

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, представляя законопроект на заседании комитета, парламентарий подчеркнул, что данная законодательная инициатива не согласовывается с требованиями Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Его положения не только необоснованны и нелогичны, но и нереализуемы на практике, нарушат единство судебной системы Украины и повлекут дополнительные затраты из бюджета.

Кроме того, он отметил, что документ получил негативную оценку Регламентного и Бюджетного комитетов Верховной Рады, Главного научно-экспертного управления парламента, Института законодательства ВР, Государственной судебной администрации, Верховного Суда Украины, Высшего хозяйственного и административного судов и Одесской юридической академии.

«Ликвидация ВАСУ приведет к тому, что система административных судов лишится высшего специализированного суда. Предложение временно возложить функций ВАСУ на Верховный Суд Украины, предусмотренное законопроектом, прямо противоречит решению Конституционного Суда Украины №8-рп/2010 от 11.03.2010 года относительно полномочий кассационной инстанции. Таким образом, авторы законопроекта попросту предлагают на некоторое время обезглавить и фактически парализовать систему административных судов в нашей стране, чтобы потом создать аналогичный орган. Отмечу, что автономные системы админсудов стабильно существуют в 13 странах Европы, в том числе, в Германии, Франции, Италии, Польше и так далее, и политические акции на их деятельность не влияют», - сообщил Шпенов.

Также политик отметил, что создание и ликвидация судов общей юрисдикции вообще не относится к полномочиям парламента и является прерогативой Президента Украины.