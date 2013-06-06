Избиратели ПР и коммунистов уверены, что свобода слова существует (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» вместе с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года.

10% украинцев считают, что свобода слова существует в полной мере, 46% - в основном существует, 36% уверенны, что не существует (29% - в основном не существует и 7% - совсем не существует).

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Наиболее уверенны в существовании свободы слова в Украине жители Южного (67%) и Восточного (58%) регионов, а также избиратели Партии регионов (75%) и КПУ (62%).

В том, что свобода слова отсутствует в Украине, уверены жители Центрального (42%) и Западного (38%) регионов и избиратели Всеукраинского объединения «Свобода» (49%) и партии «УДАР» (47%). Треть населения (32%) считает, что в СМИ редко представлены разные точки зрения - как власти, так и оппозиции (в 2012 году так считали 29% граждан). Однако все же преобладает мнение (50%), что достаточно часто в СМИ представлены обе точки зрения.

Кроме того, опрос показал, что доверие к СМИ России в Украине меньше, чем к украинским СМИ: доверяют украинским СМИ полностью и преимущественно 58% населения Украины, не доверяют (полностью или преимущественно) почти 34%. Российским СМИ в Украине доверяют 33%, не доверяют 46%.

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Абсолютным информационным лидером в информировании граждан Украины о политических событиях остается телевидение - 90% населения назвало его в числе приоритетных для себя СМИ, местные газеты служат как основной источник политической информации для 37%, радио - для 29%, Интернет-сайты (новостные, политические) - для 21% населения.

Всего было опрошено 2 тысячи 10 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.