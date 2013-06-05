МИД Украины и Франции подписали Дорожную карту

Министры иностранных дел Украины и Франции Леонид Кожара и Лоран Фабиус подписали Дорожную карту между двумя странами на период 2013-2015 гг.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Было отмечено, что официальный Париж расценивает Дорожную карту как уникальный по насыщенности двусторонний документ в отношениях Франции со страной, которая находится за пределами Европейского Союза.

Кожара, который находится во Франции с рабочим визитом, информировал французскую сторону о ходе структурных реформ в Украине, направленных на утверждение европейских демократических стандартов.

Фабиус приветствовал усилия украинского председательства в ОБСЕ в 2013 году. Были достигнуты договоренности об активизации украинско-французских контактов в рамках этой организации.

Стороны обстоятельно обсудили вопрос европейской интеграции Украины, в частности перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в рамках саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Было подчеркнуто, что это соглашение призвано стать основой для дальнейшего развития отношений Украины с Евросоюзом.

Министры отметили активизацию двустороннего диалога и подтвердили намерение способствовать его дальнейшему развитию, в частности, в политическом, экономическом и культурном направлениях, - сообщили в МИД.

Как отмечается на официальном сайте Посольства Франции в Украине, во время встречи также затрагивался вопрос верховенства права и функционирования юстиции в Украине, в частности, дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, освобождения которой требует Франция.

Кроме того, министры рассмотрели приоритеты украинского председательства в ОБСЕ, а также Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.

Как отмечалось по результатами заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза 10 декабря 2012 года, а также саммита ЕС-Украина 25 февраля 2013 года, подписание этого соглашения будет зависеть от продвижения в выполнении рекомендаций ОБСЕ относительно законодательства о парламентских выборах, независимости юстиции и соблюдения прав защиты, а также внедрения реформ, говорится в сообщении посольства.