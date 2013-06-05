Для СКМ приобретение Укртелекома является взвешенной инвестицией - эксперт

Такое мнение выразил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, комментируя приобретение группой компаний Рината Ахметова контрольного пакета акций телекоммуникационного оператора у группы EPIC (Австрия).

«Укртелеком» слыл проблемным активом не только на момент проведения приватизационного конкурса в 2011 году. Компания уже лет десять испытывает трудности, стабильно теряет как абонентскую базу, так и долю рынка телекоммуникационных услуг. С самой приватизацией этого актива страна опоздала на те же 10 лет. «Укртелекому» сегодня требуется оперативный ременеджмент всего бизнеса, - заявил Эрик Найман.

Эксперт отметил, что компанию СКМ изначально рассматривали кандидатом на приобретение акций «Укртелекома» еще в 2011 году.

«Но буквально перед самим проведением приватизационного конкурса компания сошла с дистанции. А сейчас австрийские владельцы оператора, видимо, поняли, что самостоятельно не смогут справиться с «Укртелекомом» как с проблемным активом и решили избавиться от него», - говорит Найман.

По его мнению, покупка акций «Укртелекома» для компании СКМ является взвешенным инвестиционным шагом.

«Для СКМ телекоммуникационный оператор является профильным активом. И я думаю, что в компании хорошо знают, что дальше делать с ним. В первую очередь, это внедрение назревших рыночных идей и подходов к развитию бизнеса. Финансовых возможностей для таких реноваций у компании предостаточно. Не станет проблемой и вопрос управленческого ресурса: рынок профессионалов достаточно насыщен, можно привлечь лучших», - считает эксперт.

Напомним, как стало известно сегодня, 3 июня 2013 года группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G. После получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов, группа СКМ станет собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получит контроль над 92,79% акций ПАО «Укртелеком».