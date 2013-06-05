Верховная Рада приобрела цветы за 260 тысяч гривен

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Дороже всего стоят 90-сантиметровые розы Гран при и Аваландж - по 24 грн. за штуку (весь перечень ниже).

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом стоимость цветов для парламента значительно возросла. Сейчас приобретено 23354 цветка за 269 тыс грн, а в 2012-м - 25 000 цветков за 160 тыс грн.

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