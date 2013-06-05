Верховная Рада приобрела цветы за 260 тысяч гривен
10:15, 05 июня 2013Общество
1255 0
Управление делами Верховной Рады Украины 19 апреля по результатам тендера заключило соглашение с предпринимателем А.Ю.Соловьевой на поставку цветов на 260 тыс. грн.
Верховная Рада приобрела цветы за 260 тысяч
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
Дороже всего стоят 90-сантиметровые розы Гран при и Аваландж - по 24 грн. за штуку (весь перечень ниже).
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом стоимость цветов для парламента значительно возросла. Сейчас приобретено 23354 цветка за 269 тыс грн, а в 2012-м - 25 000 цветков за 160 тыс грн.
На тему: Стойло для каждой лошади милиции обойдется государству почти в 22 тысячи в год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter