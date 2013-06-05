Газпром: добыча сланцевого газа в Европе будет ограниченной

Об этом говорит генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев в ежегодной корпоративной брошюре компании.

«Что касается Европы, то имеются веские основания полагать: локальная добыча сланцевого газа в Старом Свете будет ограниченной и не позволит решить проблему энергетической безопасности континента. Себестоимость газа будет слишком высока», - сообщил Медведев.

Также он отметил, что сланцевый газ открывает новые возможности, но не угрожает бизнесу «Газпрома».

«У нас имеется определенный опыт разработки нетрадиционных газовых ресурсов, однако пока намного выгоднее добывать традиционный газ, которого в России в изобилии», - подчеркнул глава «Газпром экспорта».

«Заглядывая в будущее, мы исходим из того, что трубопроводы ещё долго будут выполнять функции жизненно важных артерий, питающих энергетику, прежде всего, Европы и Китая. Это подтверждается и тем, что в условиях усиливающейся конкуренции наша компания уже заключила предварительные контракты на более чем 4 триллиона кубометров газа», - добавил Медведев.

Также он отметил, что природный газ как сырьё всё активнее замещает нефть в химической промышленности.