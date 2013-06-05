Украинский десантный корабль вышел в море после ремонта

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Во время пребывания на заводе осуществлен доковый ремонт корабля, ремонт главных двигателей, ремонт корпусных конструкций и носового устройства.

По информации начальника управления эксплуатации и судоремонта Командования ВМС ВС капитана 1-го ранга Михаила Токара, проведенный объем работ позволяет флоту в дальнейшем применять циклический принцип эксплуатации корабля».

«Осуществленный средний ремонт главных двигателей корабля позволит использовать их без ограничений в течение практически ближайших десяти лет. Кроме того, важно, что заменено около 40 тонн внешней обшивки корпуса и топливных цистерн, произведен ремонт корабельных систем», - сказал начальник управления.

После прибытия в пункт постоянной дислокации, экипаж СДК «Кировоград» перейдет к интенсивному периоду подготовки, выполнению кораблем свойственных задач в Черном море.

Как сообщал УНИАН, за последние полгода ремонт на ПАТ “Черноморский судостроительный завод” завершили ракетный корвет «Приднепровье», судно «Переяслав» и большой десантный корабль «Константин Ольшанский».