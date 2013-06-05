Сегодня сдают тесты по украинскому языку

В Украине продолжается проведение внешнего независимого оценивания. После тестирования по химии будет проведено ВНО по украинскому языку и литературе.

Поскольку результаты ВНО по украинскому языку и литературе должны подаваться абитуриентами для вступления на все направления учебы в высших учебных заведениях страны, для составления тестов по украинскому традиционно регистрируется наибольшее количество участников. В этом году для прохождения тестирования зарегистрировано 315 858 участников, которые будут сдавать тесты в течение двух сессий.

В течение 180 минут участникам ВНО по украинскому языку и литературе необходимо будет решить 61 тестовое задание. Последнее задание теста предусматривает создание собственного высказывания и выполняется в бланке ответов Б. Ориентированный объем собственного высказывания – 1 страница (200-250 слов).

Максимальное количество баллов, которое сможет набрать участник тестирования, правильно выполнив все задания теста, - 107 тестовых баллов. Выполнение задания с развернутым ответом будет оцениваться от 0 до 20 тестовых баллов.

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Каждая сессия ВНО будет начинаться в 11.00, а допуск к пункту тестирования будет осуществляться с 10.15 до 10.50. Участникам необходимо обратить внимание на дату проведения внешнего оценивания и адрес пункта тестирования, которые указаны в приглашении-пропуске для участия во ВНО. При необходимости обратите внимание на маршруты доезда к пункту тестирования.

Обязательными документами для допуска к пункту тестирования являются оригиналы: Сертификата ВНО; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании.

Во время выполнения заданий теста внешнего оценивания по украинскому языку и литературе будет запрещено использование каких-либо вспомогательных материалов, мобильных телефонов и других электронных устройств.

Участнику необходимо иметь при себе одну или несколько шариковых или капиллярных ручек черного цвета для заполнения бланков ответов, а также, по желанию, прозрачную бутылку воды, сообщает Освіта.ua.