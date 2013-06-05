В Киеве открыли пресс-клуб Министерства обороны

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, теперь дважды в месяц руководство МОУ будет проводить встречи с представителями средств массовой информации, во время которых будет информировать их о текущих событиях, состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных сил Украины.

Во время церемонии открытия клуба за плодотворное сотрудничество и освещение деятельности Вооруженных сил Украины министр обороны Украины Павел Лебедев вручил грамоты и отличия представителям ведущих украинских средств массовой информации.