В Киеве открыли пресс-клуб Министерства обороны
00:45, 05 июня 2013Общество
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Накануне Дня журналиста в Киеве министр обороны Украины Павел Лебедев торжественно открыл пресс-клуб Министерства обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, теперь дважды в месяц руководство МОУ будет проводить встречи с представителями средств массовой информации, во время которых будет информировать их о текущих событиях, состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных сил Украины.
Во время церемонии открытия клуба за плодотворное сотрудничество и освещение деятельности Вооруженных сил Украины министр обороны Украины Павел Лебедев вручил грамоты и отличия представителям ведущих украинских средств массовой информации.
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