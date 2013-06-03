На левом берегу Киева уже затопило улицы (фото)

Об этом сообщают Комментарии.

Как сообщается, частично затоплен Броварской проспект и близлежащие улицы в районе метро «Черниговская», «Дарница», «Левобережная».

Как сообщал УНИАН, страны Центральной Европы страдают от сильнейших наводнений. В Чехии введено чрезвычайное положение, вода продолжает прибывать. Воды реки Влатава подбираются к историческому центру Праги.

Сильные наводнения обрушились также на Германию и Австрию.

Укргидрометцентр предупреждает, что значительное повышение уровня воды в ряде рек Западной Европы, в частности, на Дунае, придет в Украину в течение 20-25 дней.