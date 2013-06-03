На левом берегу Киева уже затопило улицы (фото)

19:39, 03 июня 2013
Общество
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В результате послеобеднего дождя некоторые районы Киева уже затопило.

В Киеве прошел дождь / Фото: Комментарии

Об этом сообщают Комментарии.

На левом берегу залило улицы / Фото: Комментарии

Как сообщается, частично затоплен Броварской проспект и близлежащие улицы в районе метро «Черниговская», «Дарница», «Левобережная».

Как сообщал УНИАН, страны Центральной Европы страдают от сильнейших наводнений. В Чехии введено чрезвычайное положение, вода продолжает прибывать. Воды реки Влатава подбираются к историческому центру Праги.

Сильные наводнения обрушились также на Германию и Австрию.

Укргидрометцентр предупреждает, что значительное повышение уровня воды в ряде рек Западной Европы, в частности, на Дунае, придет в Украину в течение 20-25 дней.

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