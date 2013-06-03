На левом берегу Киева уже затопило улицы (фото)
19:39, 03 июня 2013Общество
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В результате послеобеднего дождя некоторые районы Киева уже затопило.
В Киеве прошел дождь / Фото: Комментарии
Об этом сообщают Комментарии.
На левом берегу залило улицы / Фото: Комментарии
Как сообщается, частично затоплен Броварской проспект и близлежащие улицы в районе метро «Черниговская», «Дарница», «Левобережная».
Как сообщал УНИАН, страны Центральной Европы страдают от сильнейших наводнений. В Чехии введено чрезвычайное положение, вода продолжает прибывать. Воды реки Влатава подбираются к историческому центру Праги.
Сильные наводнения обрушились также на Германию и Австрию.
Укргидрометцентр предупреждает, что значительное повышение уровня воды в ряде рек Западной Европы, в частности, на Дунае, придет в Украину в течение 20-25 дней.
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