Крым вошел в тройку лидеров по развитию среди регионов Украины

Об этом свидетельствуют итоги оценки результатов деятельности Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рейтинге Крым поднялся на 19 позиций — с 22 на 3 место. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

«Крым показал хорошие результаты по стратегически важным направлениям. Наша задача — сохранить позитивную динамику в приоритетных отраслях и быть в лидерах Украины по экономическому развитию. Для этого у Крыма есть все возможности и мощный потенциал», — прокомментировал итоги рейтинга Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

Оценка результатов деятельности Совета министров Автономной Республики Крым проводилась по 39 показателям в 8 направлениях.

Так, Крым занял первое место в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в I квартале прошлого года — 13 место). Такой результат обусловлен ростом объема ввода в эксплуатацию жилья на 88,7%, а также значительным объемом введенного в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. населения.

Крым также входит в 10-ку лучших регионов Украины по защите прав детей, инвестиционной, научной и инновационной деятельности, потребительскому рынку.

Объем выполненных работ в строительстве увеличился в 2,4 раза. По этому показателю Крым занял 1 место, в то время как год назад автономия занимала всего 27 место. На 62,2% увеличился объем экспорта товаров, это соответствует 4 месту (в I квартале 2012 года — 11 место).

По сравнению с прошлым годом Крым также улучшил позиции по индексу реальной зарплаты, который составил 116,1%. По этому показателю Крым занимает 1 место, в прошлом году — 22 место.

На 6,7% возросли собственные поступления в Пенсионный фонд Украины, значительно снизилась задолженность по страховым взносам экономически активных плательщиков в ПФУ — на 19,1%. Автономия также улучшила позиции по индексу потребительских цен на продукты питания.