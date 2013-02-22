Чалый: решение Стокгольмского арбитража - положительный прецедент

Об этом в комментарии УНИАН заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины, Президент международной консалтинговой компании «Грант Торнтон Украина» Александр Чалый.

«Ряд положений решения суда, по моему глубокому убеждению, создают прецеденты для дальнейшего рассмотрения подобных дел в пользу Украины, если мы имеем ввиду разрешение спорных вопросов между «Нафтогазом» и «Газпромом», потому что много позиций связанных с взаимоотношениями по поставкам газа подобны. В контракте между итальянской фирмой и «Нафтогазом» было условие «бери или плати» и соответственно данное решение создает определенное прецедентное право и для следующих возможных решений в этой области», - сказал он.

При этом А.Чалый заявил, что информация о проигрыше НАК Нафтогаз Украины в Стокгольмском арбитраже иска на сумму 3,9 млрд долл является абсолютно недостоверной. «Информация о том, что в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» проиграл судебный спор на $ 3,9 млрд полностью недостоверна», - заявил посол.

Он подчеркнул, что эта информация, широко распространившаяся в СМИ «полностью искажает» содержание решения Стокгольмского арбитража по иску IUGAS к НАК «Нафтогаз Украина».

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По словам А.Чалого, своим решением Стокгольмский арбитраж не обязал НАК Нафтогаз поставлять IUGAS 13,1 млрд кубометров природного газа по цене 110 долл. США за тысячу м. куб, а лишь выдал «судебный приказ» об уплате НАК штрафных санкций в пользу IUGAS в сумме около 12,7 млн долл США, хотя компания IUGAS выдвигала претензии на сумму в несколько десятков раз больше, а также других незначительных производных сумм.

«Ни в коем случае речь не идет о миллиардных суммах. Все остальные требования IUGAS к НАК Нафтогаз Стокогольмський арбитраж отклонил», - отметил А.Чалый.

Он также сообщил, что «не соответствует действительности и информация о том, что в 2010 году «Нафтогаз» уже проиграл первый процесс IUGAS на 200 млн дол США согласно решению Стокгольмского Трибунала от 19 октября 2010 года».

А. Чалый считает, что неправдивая информация о решении Стокгольмского арбитража «наносит значительный вред деловой репутации НАК «Нафтогаз Украины».