5-8 июня выставка-ярмарка «Сезон ЛЕТО» в Киевском Дворце Спорта

Посетите с 5 по 8 июня на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ЛЕТО» в Киевский Дворец Спорта. Дни работы выставки - со среды по субботу (включительно) - избран по просьбе постоянных апосетителей и любителей выставок, проходящих во Дворце спорта. Выставка - это возможность пордовать себя и своих близких обновами.

Летом всегда хочется хорошо выглядеть. Тем более, что впереди долгожданные отпуска, море, пляжи, загар, одним словом - отдых. Еще есть время тщательно пересматривать свой гардероб. Здесь, как всегда, пригодится большая выставка-продажа товаров легкой промышленности в Киевском Дворце Спорта с 5 по 8 июня.

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Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярны среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров «раскрученных» и неоправданно дорогих «брендов» - все гораздо демократичнее.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

Мужская, женская и детская одежда;

сезонную обувь;

футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и т.д.)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

множество различных безделушек.

Женщины, которые отдают летом предпочтение изделиям из натуральной ткани, не останутся равнодушными к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции, современных украинских производителей.

Для мужчин: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа украинского, польского, турецкого производства.

На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви - новинки летних коллекций.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха - в широком ассортименте.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое.

Посетите ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/842