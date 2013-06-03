5-8 июня выставка-ярмарка «Сезон ЛЕТО» в Киевском Дворце Спорта
Посетите с 5 по 8 июня на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ЛЕТО» в Киевский Дворец Спорта. Дни работы выставки - со среды по субботу (включительно) - избран по просьбе постоянных апосетителей и любителей выставок, проходящих во Дворце спорта. Выставка - это возможность пордовать себя и своих близких обновами.
Летом всегда хочется хорошо выглядеть. Тем более, что впереди долгожданные отпуска, море, пляжи, загар, одним словом - отдых. Еще есть время тщательно пересматривать свой гардероб. Здесь, как всегда, пригодится большая выставка-продажа товаров легкой промышленности в Киевском Дворце Спорта с 5 по 8 июня.
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Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярны среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров «раскрученных» и неоправданно дорогих «брендов» - все гораздо демократичнее.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:
Мужская, женская и детская одежда;
сезонную обувь;
футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха;
недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и т.д.)
сезонные головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
множество различных безделушек.
Женщины, которые отдают летом предпочтение изделиям из натуральной ткани, не останутся равнодушными к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции, современных украинских производителей.
Для мужчин: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа украинского, польского, турецкого производства.
На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви - новинки летних коллекций.
Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
Футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха - в широком ассортименте.
Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое.
Посетите ярмарку и удостоверитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11