Во Львовской области главный врач избил редактора газеты

В Стебнике Львовской области главный врач городской больницы побил главного редактора «Трускавецької газети».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская, 30 мая во время видеосъемки собрания трудового коллектива Стебницкой городской больницы главному редактору газеты главный врач медучреждения нанес телесные повреждения. 2 июня Трускавецкий городской отдел милиции открыл уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины). Расследование находится на контроле Дрогобычской межрайонной прокуратуры.

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