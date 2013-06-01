Водитель и экспедитор инсценировали разбойное нападение

Как сообщила УНИАН сотрудник ССО УМВД Украины в Сумской области Евгения Думчикова, 30 мая в два часа ночи в Белопольский райотдел милиции обратились водитель и экспедитор одной из кировоградских фирм.

Мужчины сообщили, что неизвестный, угрожая пистолетом, забрал у них более 200 тыс. гривен. По их словам, это произошло, когда они остановились для отдыха на обочине дороги недалеко от Белополья. Экспедитор объяснил, что крепко спал, когда услышал стук в стекло – неизвестный угрожал пистолетом и требовал впустить его, после чего произвел два выстрела. Напуганный мужчина открыл двери и бросился бежать. Его напарник объяснил, что все это время находился на спальном месте и ничего не слышал. Оба мужчины утверждали: неизвестный преступник похитил из сейфа все деньги, которые они получили от предпринимателей Сумской области за реализованный товар. После содеянного, грабитель скрылся на собственном автомобиле. Ни его лица, ни марки и номеров автомобиля потерпевшие не запомнили.

После анализа полученной информации у оперативных работников областного УМВД и Белопольского райотдела милиции возникли подозрения, что, возможно, нападения не было, а его грамотно инсценировали.

Как сообщил начальник УМВД Украины в Сумской области Виктор Козицкий, в частности, подозрение вызвал тот факт, что обычно, когда перевозят большие суммы денег, останавливаются в освещенных местах или недалеко от постов ГАИ. Также странным показался тот факт, что водитель так крепко спал, что не слышал, как разбили стекло, и выстрелы.

Поэтому главным подозреваемым по делу стал водитель. Во время общения с милиционерами он стал путаться в показаниях, а в конечном итоге сознался. Мужчина рассказал, что преступление спланировал со своим кировоградским приятелем. Именно ему была отведена роль нападавшего. Мужчина должен был незаметно «сопровождать» экспедиторский автомобиль и в то время, когда будет остановка для отдыха, разыграть перед экспедитором, который ничего не подозревал, спектакль, чтобы все выглядело достаточно правдоподобно.

После признания водителя, оперативники отправились в Кировоград, где и задержали его подельника. Он сразу отдал награбленное, которое не успел даже пересчитать.

30 мая в отношении мужчин открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.