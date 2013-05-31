В Министерстве рассказали, сколько людей получили землю от комбината «Пуща-Водица»

Предоставили аграриям и ученым землю Киево-Святошинская администрация и Госземагентство по обращению профсоюза агрокомбината. Сейчас площадью 350 га уже распоряжаются новые хозяева. А еще 80 га перейдут в собственность бывших сотрудников предприятия в ближайшие недели.

Землю под Киевом раздают аграриям и ученым. Так, ГП «Научно-исследовательский производственный агрокомбинат «Пуща-Водица» передало земельные участки в распоряжение Киево-Святошинской администрации и Госземагентства в Киевской области. Именно они, по обращению профсоюза комбината, и выделяют землю новым владельцам. Получить ее могут только сотрудники агрокомбината и пенсионеры, работавшие на нем раньше.

«Претендовать на землю могут только лица, у которых последним местом работы был именно агрокомбинат, а также нынешние работники предприятия. Те же люди, которые хотят заполучить землю путем шантажа, не являются сотрудниками «Пущи-Водицы», − отметил Глава первичной профсоюзной организации агрокомбината Владимир Лысенко.

На сегодня 1551 человек уже получили свидетельство на право собственности. А в ближайшие недели еще 276 пенсионерам, бывшим работникам агрокомбината, предоставят землю. Однако желающих получить земельный участок еще больше, поэтому сейчас идет прием заявок от пенсионеров, не успевших сделать это ранее. Сейчас на рассмотрении находятся 280 заявлений.

В «Пуще-Водице» объясняют, что начали эту работу, когда агрокомбинат добровольно отказался от права пользования земельным участком площадью 430 га.

«Для того чтобы снять социальную напряженность, было принято решение, по согласованию Минагрополитики передать в пользование землю райгосадминистрации и земельному агентству в Киевской области. Эти госорганы, в свою очередь, и принимают решение о выделении земли и выдают свидетельства о праве собственности. Минагрополитики никакого отношения к этой земле не имеет», − отметил директор предприятия Александр Мазурко.