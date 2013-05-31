Эксперты ожидают, что доходы банков вырастут в этом году до 7 миллиардов

«Банковская система на данном этапе надежная и демонстрирует постепенный выход из кризиса, поэтому стоит ожидать прироста и в этом году. На этот год пессимистический прогноз - повторение прошлогодних результатов, а в лучшем случае - рост доходности банков как минимум до 7 миллиардов гривен», - отмечает председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.

По его словам, причиной высоких результатов банков с начала года стало повышение ответственности заемщиков.

«Не скажу, что улучшилось качество новых заемщиков, но ответственность действующих которые брали кредиты несколько лет назад, стала лучше. Одновременно банки эффективно работали с проблемными кредитами, их количество портфеле несколько сократилось», - рассказывает банкир.

По словам заместителя председателя правления банка «Контракт» Павла Крапивина, в 2013 году положительная динамика роста доходов должна продолжиться.

«Это начало тенденции, своеобразный разворот, который дался большой «кровью» прошлых лет. Но сегодня уже можно говорить, что рост продолжится, будет больше 5 миллиардов, поскольку я не думаю, что так сильно прыгнут процентные расходы», - отмечает банкир.

Однако, по словам финансиста, причины, которые стимулировали рост банковского сектора в прошлом году, будут способствовать приросту доходов и в этом году.

«В прошлом году причиной роста доходов стало уменьшение объемов отчислений для формирования резервов, продажа портфелей проблемных займов банками часто приводила к расформированию резервов, поскольку в большинстве они были образованы за счет процентов. Способствовали росту также эффективная работа по возврату кредитов, улучшению финансового состояния заемщиков. Кроме этого, никто не отказывается и от того, что нужно сокращать расходы, это делают практически во всех банках. Соответственно эта динамика продолжится и в нынешнем году», - уверен Крапивин.

Напомним, прибыль украинских банков в январе-апреле 2013 года составила 4,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,8 млрд грн).

Впервые после трех лет убыточной деятельности в 2012 году банки вышли на прибыльный уровень, заработав 5 млрд. грн.