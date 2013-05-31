В Житомире около 40 тысяч жителей три дня сидят без воды (видео)

В спальных районах Житомира уже три дня только и разговоров, что о безводье и как бы пополнить запасы, по крайней мере, для приготовления пищи. В их квартирах сухие краны, потому что энергетики обесточили станцию ​​третьего подъема водоканала за долг в 19 млн грн, сообщает ТСН.

Откуда долг, знает глава города, Владимир Дебой объясняет, что люди платят только 65% себестоимости воды. Тарифную разницу компенсирует государство, а сейчас ждут от правительства субвенции.

Процент оплаты за электроэнергию житомирского водоканала низкий среди городов Украины, ежемесячно долги растут на 2 млн грн, объясняют энергетики. Но и это, признаются, не главное. К крайним мерам прибегли, потому что с мэром никак не найдут общий язык.