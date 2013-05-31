Дизайнер из Финляндии присвоила картину известной украинки (видео)

В Финляндии разразился скандал с украинской составляющей, говорится в сюжете ТСН.

Случайно оказалось, что принт, который уже шестой год использует одна из крупнейших дизайнерских компаний, является практически полной копией рисунка украинской художницы Марии Приймаченко.

Генеральный директор национального музея прикладного искусства Адриана Вялец сравнила картину украинки, с рисунком, на котором стоит авторский значок финской компании, и не нашла существенных отличий. "Композиция не менялась. Даже наклон деревьев", - отметила Вялец.

Картину Приймаченко в Киеве увидел гражданин Финляндии. С репродукцией он приехал домой, убедился, что рисунки местной дизайнерской компании похожи на нее как две капли воды, и позвонил журналистам.

Чтобы узнать, где и как использовали картину Приймаченко, музей прикладного искусства, где хранится оригинал, собирается написать в Финляндию письмо.

Оказалось, что с 2008 года в Финляндии, Америке и странах Азии торгуют постельным бельем, посудой, одеялами и даже детскими слюнявчиками с рисунками под названием "Жители леса", которые очень похожи на картины Марии Приймаченко.

Дизайнер Кристина Исола, авторству которой принадлежит серия "Жители леса", признала плагиат через пресс-релиз: "Я не задумывалась об авторских правах, о том, что присваиваю чью-то творческую работу. Она казалась такой близкой, что этим лесным чудом мне захотелось поделиться со всеми. Я понимаю, что поступила неправильно. Мне стыдно ".

Однако, эти признания юридической силы не имеют. "Авторские права принадлежат семье Марии, ее наследникам, внукам, это Иван и Петр, но право на публикацию принадлежит музею", - отметила директор музея. Семья художницы только вчера узнала о финском скандале, но еще не решила, что делать. Юристы говорят, что в случае, если родственники все-таки пойдут в суд, сумма их материальной претензии вполне может стать рекордной для Украины.