Азаров отбыл в Минск для участия в заседания Совета глав правительств СНГ

Как передает корреспондент УНИАН программой визита Азарова запланирована его встреча с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Также Азаров после заседания Совета глав правительств СНГ планирует принять участие в форуме деловых кругов стран-участниц Единого Экономического Пространства. Кроме того, ожидается, что в ходе визита Николай Азаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подпишут меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной. Подписание документа запланировано после окончания заседания глав правительств СНГ. Сегодня вечером Азаров вернется в Киев.