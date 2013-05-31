Азаров отбыл в Минск для участия в заседания Совета глав правительств СНГ

08:01, 31 мая 2013
Общество
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Премьер-министр Николай Азаров отбыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. 

Азаров подпишет меморандум с ЕЭК

Как передает  корреспондент УНИАН программой визита Азарова запланирована его встреча с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Также Азаров после заседания Совета глав правительств СНГ планирует принять участие в форуме деловых кругов стран-участниц Единого Экономического Пространства. Кроме того, ожидается, что в ходе визита Николай Азаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подпишут меморандум  об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной. Подписание документа запланировано после окончания заседания глав правительств СНГ. Сегодня вечером Азаров вернется в Киев.

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