В Киеве серийно крали японские автомобили

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, по словам первого заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины Сергея Редьки, в состав преступной группы входили 43-летний киевлянин и 28-летний житель Сум. Правоохранители выяснили, что старший из мужчин уже имеет три судимости за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленники с помощью электронных и механических средств взлома систем охраны автомобилей похищали транспортные средства, оставленные владельцами без присмотра вне границ охраняемых стоянок. Похищенные машины с измененными номерами агрегатов и поддельными документами продавали в России и Беларуси.

Во время задержания работники милиции обнаружили и изъяли у членов группы средства взлома систем охраны автомобилей и спецоборудования для перепрограммирования этих систем перед дальнейшей продажей похищенных автомобилей.

Задержанные автопохитители разоблачены в совершении 6 незаконных завладений автомобилями марок «Тойота» и «Лексус». Три иномарки уже возвращены владельцам, еще три автомобиля находятся в розыске.

Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Продолжается отработка с целью установления причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.