В Кабмине надеются, что Украина вернет свои позиции на рынках России и ТС

В ближайшее время также будут сняты вопросы с поставками на территорию РФ и ТС труб, карамели и других важных для Украины товарных позиций. Об этом заявил Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участницами СНГ, Евразийского экономического сообщества и другими региональными объединениями.

«Буквально недавно было проведено общее заседание Украинско-Российской подкомиссии по торгово-экономическим вопросам, также провели комиссию на уровне министров экономического развития, Комиссии по инвестициям и защите прав инвесторов, и это показало, что в принципе, принимаются меры для того, чтобы убрать все барьеры и ни в коем случае не допустить торговой войны. Я хочу сказать, что эксперты Российской Федерации и эксперты с украинской стороны нашли компромисс и нашли взаимопонимание. И то, что в короткие сроки удалось решить вопрос с запретом экспорта в страны ТС говядины и мяса птицы наших предприятий, уже свидетельствует о том, что снимаются запреты и делается все возможное, чтобы обеспечить поставки качественной продукции на рынки ТС», — заявил Валерий Мунтиян.

Он отметил, что российский рынок является одним из крупнейших для Украины, он составляет около 30% товарооборота. В то же время в первом квартале текущего года было зафиксировано снижение товарооборота между Украиной и РФ. По словам Мунтияна, сейчас на высшем уровне, на уровне Президента Украины и на уровне правительства принимаются меры для того, чтобы восстановить объемы товарооборота.

«Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов буквально неделю назад провел встречу с министром торговли Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым, где поднял все проблемные вопросы взаимной торговли. Господин Слепнев сказал, что в ближайшее время они будут рассмотрены. Это касается доступа украинских труб среднего и малого диаметра на территорию ТС, других вопросов, в частности, поставок карамельной продукции и многих других, которые очень важны для нас», — рассказал правительственный уполномоченный.