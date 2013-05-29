6 крупнейших финансово-промышленных групп не уплатили 14 млрд. налогов - эксперт

Шесть крупнейших финансово-промышленных групп не уплатили в государственный бюджет налогов на сумму примерно в 14 млрд гривен. Об этом в эфире «5 канала» заявил финансовый аналитик Марьян Заблоцкий.

«Это примерная оценка, полученная по неформальным каналам, она не претендует на абсолютную точность и охватывает примерно шесть крупнейших финансы-промышленных групп. На самом деле цифра действительно звучит грандиозно - 14 миллиардов, но в масштабах всего бюджета, она действительно не является значительной », - отметил Заблоцкий.

«Есть разные схемы уклонения от налогов, они в основном состоят из использования различных предприятий, пользующихся льготным сетями налогообложения, или есть схемы, когда порой предприятия продают продукцию за рубеж по заниженным ценам - отсюда, примерно, можно вычислить сколько уклоняются от налогов», - добавил аналитик.