Укрспецэкспорт намерен сохранить военный заказ Хорватии

В связи с этим украинская сторона уже получила приглашение прибыть на заключение контракта по результатам тендера. В конкурсе также принимала участие Румыния.

Это уже не первый заказ на ремонт военной техники, который за последнее время получили украинские специалисты. В марте украинские СМИ сообщили о том, что Украина получила заказы на ремонт комплексов ПВО С-300 в интересах Казахстана, выиграв тендер у российского производителя. В целом же, Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ) в отчете за 2012 год определил Украину, как четвертую страну в мире по объемам поставок вооружения.

Очевидно, что такие успехи украинских оружейников в очередной раз вызвали жесткую негативную реакцию конкурентов. В частности, накануне объявления победителей тендера, который проводило Министерство обороны Хорватии, в ряде украинских СМИ появилась неправдивая информация о том, что «Укрспецэкспорт» якобы незаконно предложил Минобороны Хорватии приобрести украинские истребители MIG-21BIS, которые по контракту принадлежат Йемену. Аналогичные обвинения опубликовала и хорватская газета «Vecernji list».

В Киеве, несмотря на подобные публикации, спокойны. Как заявили в «Укрспецэкспорте», всему сказанному в СМИ нет никакого подтверждения. Напротив, велика вероятность того, что последние публикации направлены на то, чтобы дискредитировать украинскую сторону, заставить усомниться в ее добросовестности и навредить партнерству Украины и Хорватии в военной сфере.

К слову, это далеко не единственный пример, когда украинским оружейникам пытаются нанести серьезный урон с помощью «грязной» информационной компании на страницах некоторых газет. Вот лишь некоторые примеры.

Так, в ходе подготовки и заключения контракта с Сирией на закупку у Украины десяти гражданских самолетов Ан появлялись статьи о том, что данный контракт обернется для Киева неприятностями, а Украина будет втянута в ближневосточный конфликт и окажется зависимой от позиции России по сирийскому вопросу.

Еще одним примером подобной манипуляции стал арест нескольких десятков украинских гражданских специалистов (инженеров, техников), завербованных российской компанией «Дакар» в Ливии непосредственно в ходе боевых действий оппозиции по свержению диктатора Муаммара Каддафи. В результате, как пишет газета «Комментарии», это привело к обострению отношений Украины с новыми властями Ливии, а подобного рода провокации в большинстве случаев инспирировались Россией. Аналогично, в СМИ получила широкое распространение негативная информация о поставках Украиной в нарушение эмбарго ООН оружия в Ливию, которая впоследствии оказалась обычной дезинформацией.

В этой связи руководство «Укрспецэкспорта» решительно настроено заключить контракт с Министерством обороны Хорватии по ремонту вертолетов, а в будущем закрепить двусторонне сотрудничество.

«Украина и в 2013 году остается мощным игроком на рынке вооружений. И чем успешнее мы действуем – тем больше появляется всевозможной лжи и грязи на страницах заказных газет. Мы расцениваем такие публикации как попытки дискредитировать украинского спецэкспортера и вытеснить нас с рынка. Эти попытки не пройдут. Мы решительно намерены заключить контракт с Минобороны Хорватии и выполнить его в оговоренные сроки», - констатировал и.о. Заместителя Гендиректора ГК «Укрспецэкспорт» Сергей Проскуркин.