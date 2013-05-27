Эксперты: Аграрный сектор Украины может привлечь до $3 млрд инвестиций

Инвестиционная привлекательность растет и в производстве биогаза и биотоплива. По мнению экономистов, в целом сельхозпредприятия привлекут в течение 2013 года до 3 миллиардов долларов инвестиционных средств.

Эксперты отмечают, что инвестиций может стать значительно больше при условии улучшения бизнес-климата в Украине. При этом, как отмечает Старший советник Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антон Усов, отечественное сельское хозяйство сохраняет за собой статус надежного партнера на рынке зерна и готовой продукции.

«Сегодня между ЕБРР и украинской властью ведется серьезная работа по улучшению бизнес-климата для международных инвесторов, в том числе и на рынке сельского хозяйства. И то, что банк с начала текущего года уже подписал ряд соглашений о финансировании украинского сельского хозяйства, показывает, что динамика и в дальнейшем будет положительной», − отметил эксперт.

Что касается наиболее перспективных для инвесторов направлений сельхозпроизводства, то Антон Усов выделяет мясо-молочный сегмент и производство зерновых. Также, по его словам, перспективными для иностранного бизнеса в Украине остаются такие смежные с сельхозпроизводством отрасли, как производство биогаза и биотоплива.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак добавляет, что высокую перспективность сохраняет масляная отрасль, растет интерес к отрасли садоводства. Чаще всего рассматривают возможность инвестирования в украинский аграрный сектор компании из небольших по территории стран, которые не располагают значительными площадями возделывания земли, но у них хорошо налажена производственная переработка.

«Это Голландия, Бельгия, Дания, Новая Зеландия. Им также интересно открывать производство в Украине недалеко от места сбора сырья. Также немало мировых аграрных компаний стоит «на старте», чтобы начать работать в украинском аграрном секторе. Однако, опять же, все зависит от общего инвестиционного климата в государстве», − подчеркнул Андрей Новак.

На прошлой неделе первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов отмечал, что аграрии не только наполняют бюджет государства, но и обеспечивают существенную часть валютных поступлений в Украину.

«Каждая четвертая гривня от экспорта обеспечена предприятиями АПК», − заверил Арбузов.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщал, что в этом году в украинский аграрный сектор планируется привлечь до 3 миллиардов долларов инвестиций. По мнению аналитика аграрных рынков Руслана Швеца, это реально и сумма инвестиций может ежегодно увеличиваться. Эксперт убежден, что для этого необходимо эффективно презентовать инвестиционные возможности отечественного АПК на основных экономических площадках Европы, США и стран Азии.