Не менее 18 человек пострадали из-за урагана в Бухаресте

Сообщается, что пострадавшие в результате обрушения одного из зданий были доставлены в больницы города, один человек находится в коме. По данным румынских метеорологов, порывы ветра в столице достигали 80 километров в час.

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В результате разгула стихии около 17 тысяч человек остались без электричества. Четыре самолета, следовавшие в Бухарест, были вынуждены совершить посадку в аэропорту города Констанца, передает РИА «Новости».