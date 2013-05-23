Не менее 18 человек пострадали из-за урагана в Бухаресте
23:04, 23 мая 2013Общество
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Не менее 18 человек сегодня пострадали в столице Румынии, Бухаресте, из-за урагана, срывавшего крыши домов, вырывавшего деревья.
Сообщается, что пострадавшие в результате обрушения одного из зданий были доставлены в больницы города, один человек находится в коме. По данным румынских метеорологов, порывы ветра в столице достигали 80 километров в час.
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В результате разгула стихии около 17 тысяч человек остались без электричества. Четыре самолета, следовавшие в Бухарест, были вынуждены совершить посадку в аэропорту города Констанца, передает РИА «Новости».
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