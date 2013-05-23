В Сумах ураган валил деревья на машины и выбивал стекла в окнах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, на данный момент поступили сотни сообщений о последствиях непогоды, но окончательных данных нет, так как сообщения продолжают поступать.

В частности, от шквального ветра в разных районах города перевернулись билборды, много деревьев вырвало с корнями, некоторые из них упали на автомобили, повреждения получили фасады и крыши различных строений. Имеются также сообщения о поврежденных окнах, рамах и балконах многоквартирных домов.

В связи с обрывами линий электропередач остановлено движение троллейбусов от центра города в два района Сум - на улицы Роменскую и Белопольскую.

По данным пресс-службы, на экстренную телефонную линию горэлектросетей поступило более 150 звонков с сообщениями об обрывах электропроводов.

По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета Александра Даниленко, скорость порывов ветра достигала ночью 17 метров в секунду, а за полтора часа выпало 10% от нормы осадков.

В настоящее время в областном центре аварийные службы «Сумыоблэнерго», горэлектросетей, «Горсвета» работают над ликвидацией последствий стихии. Коммунальные предприятия «Зеленстрой», «Дорремстрой», «Спецкомбинат» также ведут работы по устранению последствий урагана. Создана специальная комиссия по наведению порядка на городских кладбищах. Последствия урагана предполагается устранить за 3-4 дня.

Кроме Сум от стихии пострадали Сумской и Белопольский районы области.