За откушенный нос мужчине придется отсидеть 5 лет

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в Роменском районе дома у местного жителя собралась компания друзей. Отдыхали, пили водку. Затем начали соревноваться - выяснять кто сильнее. Поражение разозлило парня, и он откусил товарищу часть носа.

Сейчас мужчина уже получил приговор - пять лет лишения свободы и выплата 36 тыс грн морального ущерба потерпевшему. Такие деньги необходимы на восстановление носа, которое проведут специалисты по пластической хирургии.