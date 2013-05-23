За откушенный нос мужчине придется отсидеть 5 лет
22:53, 23 мая 2013Общество
939
В Сумской области местный житель получил пять лет лишения свободы и выплату морального ущерба в сумме 36 тысяч гривен за то, что откусил нос своему товарищу.
Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в Роменском районе дома у местного жителя собралась компания друзей. Отдыхали, пили водку. Затем начали соревноваться - выяснять кто сильнее. Поражение разозлило парня, и он откусил товарищу часть носа.
Сейчас мужчина уже получил приговор - пять лет лишения свободы и выплата 36 тыс грн морального ущерба потерпевшему. Такие деньги необходимы на восстановление носа, которое проведут специалисты по пластической хирургии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter