Судья и два чиновника получили срок за квартирные аферы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По словам прокурора отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и процессуального руководства прокуратуры Донецкой области Вячеслава Тютюнника, в Артемовске судья и двое работников горисполкома, наделенные полномочиями по рассмотрению гражданских дел в суде, разработали план незаконного завладения пятью квартирами, которые находились в коммунальной собственности.

«Реализовывая свой преступный умысел, сообщники подделали документы на жилье для передачи его заинтересованным лицам, от которых они получили денежное вознаграждение», - сообщил прокурор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.368 (получение взятки), ч.2 ст.375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения), ч.2 ст.366 (служебный подлог).

Расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом прокуратуры Донецкой области. В ходе досудебного следствия были собраны доказательства, которые в полном объеме доказывают вину подсудимых. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Донецкой области.