В аэропорту «Симферополь» задержан россиянин, который пошутил о взрывчатке

В аэропорту «Симферополь» работники милиции задержали гражданина Российской Федерации, который пошутил, что в его багаже находится взрывчатка.

По информации ССО ГУМВД Украины в АР Крым, сегодня, 23 мая, в 13:20 дежурный по аэропорту «Симферополь» сообщил по линии «102», что на борту самолета, который готовился к вылету по маршруту Симферополь-«Шереметьево», находится взрывчатое вещество.

На место события выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической лаборатории НИЭКЦ, милиционеры-кинологи, руководство милиции и прокуратуры, а также силы ГСЧС, СБУ и скорой медицинской помощи. Взрывчатка не обнаружена.

Как было установлено в ходе проверки, стюардесса во время обхода салона самолета увидела в проходе коробку, и попросила владельца убрать ее в сторону. Пассажир, не подозревая о последствиях, убирать багаж отказался, и сообщил, что в коробке находится пластид. Рейс был задержан, 73 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы.

Шутником оказался житель Москвы, 1960 г. р., который находился в Крыму с частной поездкой. Он был снят с рейса и доставлен в отделение милиции. В коробке оказались только овощи.

После проверки самолет вылетел в «Шереметьево» почти с трехчасовым опозданием.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). За совершение данного преступления законодательством Украины предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.