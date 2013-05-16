Авиакомпания Wizzair отменяет рейсы Симферополь - Киев

4 июля 2013 года авиакомпания Wizzair осуществит последний рейс по маршруту Симферополь - Киев.

По информации сайта авиаперевозчика, прекращены продажи на все рейсы между крымской столицей и Киевом, начиная с 5 июля, сообщает Новости Крыма.

Авиакомпания Wizzair пришла на рынок Украины летом 2008 года. Тогда осуществлялись рейсы в том числе между Симферополем и Киевом, а также Львовом. В начале своей деятельности авиакомпания предлагала невероятно низкие цены на перелеты из Крыма. На некоторые даты билеты можно было приобрести по цене от 9 гривен.

В этом году Wizzair открыли направление Симферополь - Киев с 31 марта и планировали выполнять полеты до конца октября. Стоимость билетов составляла от 250 гривен.

В настоящий момент авиасообщение между Симферополем и Киевом осуществляют еще две авиакомпании - Международные авиалинии Украины и AirOnix. Стоимость билета в среднем составляет около 800 грн за полет в одну сторону.