Прасолов: Уровень теневой экономики в 2012 году составил 45% ВВП

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на заявление министра экономического развития Игоря Прасолова на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики от 22 мая.

«Он (Прасолов - УНИАН) сообщил, что в 2012 году уровень теневой экономики в Украине по методу« затраты населения - розничный товарооборот »составляет 45% к официальному ВВП», - говорится в сообщении.

По информации министра, расходы населения на приобретение товаров и услуг в 2012 году составили 1179,1 млрд грн, а оборот розничной торговли составил 804, 3 млрд грн.

«То есть разница между затратами населения на приобретение товаров и услуг и оборотом розничной торговли составила - 374,8 млрд грн, что и является источником «теневого» оборота товаров и услуг, с которых налоги не были уплачены», - отмечают в Минэкономразвития.

Кроме того Прасолов сообщил, что при объеме розничного товарооборота предприятий-юридических лиц в 405,1 млрд грн, уплачено налогов 30,7 млрд грн. При этом физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляют торговую деятельность, при объеме розничного товарооборота в 399,2 млрд грн, уплачено налогов 3,8 млрд грн.

По мнению Прасолова, в сложившейся ситуации очень важным является принятие разработанного Минэкономразвития проекта Закона «О внутренней торговле». В то же время он отметил, что не менее эффективным может быть внесение изменений в уже действующую нормативную базу.

«Очень хотелось бы, чтобы в процессе дискуссии, выйти на общую позицию всех трех групп интересов - потребителей, производителей и торговых сетей о том, каким путем лучше идти», - сказал Прасолов.

«На сегодняшний день нужно, наконец, нормализовать ситуацию во внутренней торговле, сделать ее более цивилизованной, особенно в маленьких городах и сельской местности», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным Минэкономразвития, которыми располагает УНИАН, уровень тенизации экономики Украины в первом квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., по предварительным оценкам (оценки даны в августе 2012 г. по двум методам расчетов из четырех, используемых Минэкономразвития), вырос на 0,4 п.п., однако номинальный показатель не изменился и остался на уровне 34% ВВП, поскольку он выражается лишь в целых числах.

Единственным методом расчета, который засвидетельствовал снижение уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2012 года, стал монетарный метод, в соответствии с которым данный показатель сократился на 3 п.п. и составил 26% от уровня официального ВВП.