Украинцы за год потратили на товары и услуги 1179 миллиардов

22 мая министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов принял участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики на тему: «Внутренняя торговля и ее нормативно-правовое обеспечение».

В своем выступлении Игорь Прасолов отметил, что очевидные диспропорции, сложившиеся в сфере торговли, замедляют развитие внутреннего рынка и нарушают права и интересы как покупателей, так и производителей, а также продавцов, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Он сообщил, что в 2012 году уровень теневой экономики к официальному ВВП по методу «затраты населения – розничный товарооборот» составляет 45%.

Так, расходы населения на приобретение товаров и услуг в 2012 году составили 1179,1 млрд грн, а оборот розничной торговли – 804,3 млрд грн, то есть разница между расходами населения на приобретение товаров и услуг и оборотом розничной торговли составила 374,8 млрд грн, что и является источником «теневого» оборота товаров и услуг, с которых налоги не были уплачены.

Кроме того, министр отметил, что при объеме розничного товарооборота предприятий-юридических лиц в 2012 году в 405,1 млрд грн, уплачено налогов 30,7 млрд грн. При этом физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляют торговую деятельность, при объеме розничного товарооборота в 399,2 млрд грн, уплачено налогов 3,8 млрд грн.

По мнению Игоря Прасолова, в сложившейся ситуации очень важным является принятие разработанного Минэкономразвития проекта Закона «О внутренней торговле». В то же время он отметил, что не менее эффективным может быть внесение изменений в уже действующую нормативную базу.

«Очень хотелось бы, чтобы в процессе дискуссии выйти на общую позицию всех трех групп интересов – потребителей, производителей, и торговых сетей, о том, каким путем лучше идти», – сказал Игорь Прасолов.

«На сегодняшний день нужно, наконец, нормализовать ситуацию во внутренней торговле, сделать ее более цивилизованной, особенно в маленьких городах и сельской местности», – подчеркнул министр.