Лидеры ЕС определили 4 приоритета в энергетике

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в выводах, одобренных на заседании Европейского Совета.

“Энергетическая политика ЕС должна обеспечить безопасность поставок для домохозяйств и компаний по доступным и конкурентным ценам безопасно и стабильно. Это чрезвычайно важно для европейской конкурентоспособности в свете растущего спроса на энергетику от крупнейших экономик и высоких цен на энергоресурсы”, - написано в одобренном документе.

Лидеры ЕС подчеркнули важность до 2014 года завершить внедрение в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, а до 2016 года – построение необходимых объединительных транспортных энергетических сетей для создания полноценного единого энергетического рынка ЕС.

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В выводах отмечается, что для этого необходимы инвестиции, которые нужны для создания в ЕС предполагаемого бизнес-климата. Для этого, как говорится в выводах, нужно уже до осени утвердить перечень инфраструктурных объектов, которые должны быть построены в Европе и являются объектами общеевропейского интереса.

Третий приоритет – диверсификация источников поставок энерегоресурсов, в том числе, за счет дальнейшего развития энергетики из возобновляемых источников.

В своих выводах лидеры ЕС также подчеркнули важность продолжения работы по повышению энергоэффективности, в чем, по их мнению, существует еще весьма мощный потенциал.