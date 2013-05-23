Военная делегация Таиланда присматривается к БТР и высокоточному оружию

Согласно сообщению пресс-службы, во время пребывания на Киевском бронетанковом заводе военное руководство Таиланда ознакомилось с ходом производства очередной партии БТР-3Е1, которая должна быть передана тайской стороне в ближайшее время.

Партия в количестве 21 машины будет готова до начала инспекции тайской комиссией.

Танасак Патимапрагорн дал высокую оценку качества украинской военной техники, что сейчас эксплуатируется в его стране.

«Мы очень довольны качеством поставленной украинской военной техники. И мы будем углублять наше сотрудничество », - отметил Патимапрагорн.

Как сообщила пресс-служба, во время переговоров обсуждался вопрос об организации на территории Таиланда предприятия по сбору бронетехники украинского производства.

Кроме Киевского бронетанкового завода делегация посетила еще ряд предприятий специализирующихся на судостроении и создании высокоточного оружия таких как: ГП «ГККБ Луч», «Херсонский судостроительный завод», ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения», Херсонский ГУ «Паллада» и ФСК «Море».

Как сообщал УНИАН, Государственный концерн «Укрспецэкспорт» в марте 2013 года отгрузил в Таиланд партию из 22 БТР украинского производства.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.