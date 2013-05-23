Сегодня СБУ "освободит от террористов" посольство Израиля

Завтра в Киеве Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины по согласованию с Посольством Израиля будут проведены плановые тактико-специальные антитеррористические учения на территории посольства и ряде других объектов, которые продлятся шесть часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, участие в них примут руководство СБ Украины, члены Межведомственной координационной комиссии АТЦ и координационной группы АТЦ при ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, а также представители иностранных партнерских спецслужб.

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Замыслом учений предусматривается практическая отработка элементов силовой фазы учебной антитеррористической операции в условиях города. Во время учений к выполнению задач по пресечению террористического акта и минимизации его последствий будут привлекаться силы и средства СБ Украины, МВД Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и региональных подразделений других субъектов борьбы с терроризмом.

Также в рамках учений с 10.00 до 16.00 будут осуществляться соответствующие мероприятия на территории Посольства Израиля в Украине (бульвар Л.Украинки, 34), Центральной синагоги (улица Ш.Руставели, 13), Главной синагоги (ул. Щекавицкая, 29) и общеобразовательной средней школы № 325 (проспект Ватутина, 22-б). Вблизи указанных объектов (в районе 200 метров) на время проведения учений будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

”Служба безопасности Украины надеется, что киевляне и гости города с пониманием отнесутся к возможным временным неудобствам”, - отметили в пресс-центре СБУ.