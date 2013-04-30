В СБУ утверждают, что Украине терроризм пока не грозит

Об этом заявил заместитель начальника штаба Антитеррористического центра СБУ Виталий Найда, в эфире ТВi.

Комментируя причины и последствия подписания президентом Указа об усилении мер по борьбе с терроризмом, силовик отметил, что Украина находится в числе стран, которым меньше всего грозят террористические акты.

«Концепция (антитеррористическая - ред.) призвана дать оценку уровню террористической угрозы в Украине. Антитеррористический центр является единственным органом в государстве, который полномочный давать оценку действиям террористической угрозы. В Украине на сегодня нет предпосылок для возникновения внутри страны организации, которая использовала бы террористические методы для достижения какой-либо цели. Предпосылок для возникновения таких организаций нет», - заявил Найда.

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«Украина, по нашим оценкам и оценкам наших иностранных партнеров, не входит в число тех стран, в которых высока вероятность совершения на их территории террористических действий. Нет также террористических угроз для дипломатических представительств в Украине и за рубежем. Уровень террористической угрозы на сегодня в Украине является низким», - добавил начальник антитеррористического центра.