Авиация и флот будут участвовать в ликвидации крупных пожаров

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Севастополе, об этом достигнута договоренность в ходе совещания в штабе ВМС ВС Украины по вопросу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в летний период, отработки взаимодействия аварийно-спасательных служб города и флота.

В совещании приняли участие представители командования ВМС ВС Украины, руководство региональных управлений ГСЧС Крыма и Севастополя, а также представители Севастопольской городской государственной администрации.

«Сегодня фактически были решены принципиальные проблемы, с которыми пожарные сталкиваются из года в год, - мы получили весомую поддержку со стороны командующего Военно-Морскими Силами», - сказал начальник управления ГСЧС в Севастополе генерал-майор Геннадий Сухорученков.

Во-первых, как сказал генерал-майор, «решился вопрос организации совместной разведки территорий, охваченных лесными пожарами, с воздуха: вице-адмирал Юрий Ильин распорядился подготовить силы и средства для привлечения авиатехники при возникновении чрезвычайной ситуации в регионе». По словам Сухорученкова, "привлечение авиации ВМС ускорит работу по ликвидации крупных пожаров».

«Второй важный для нас вопрос, - по его словам, - это взаимодействие наших служб при ликвидации лесных пожаров в труднодоступной местности. Такой, например, является зона заповедного фонда прибрежной полосы Балаклавского района. В этом году личный состав УГСЧС может рассчитывать на помощь флота. Доставку пожарных с моря, на специальных плавсредствах, готовы осуществлять моряки ВМС Украины», - сказал генерал-майор. Это, как добавил он, «не просто облегчит нам работу, а сэкономит, ускорит и решит столь острую для нас проблему».

По информации пресс-службы, в горно-лесной зоне Севастопольского региона в настоящее время объявлен третий класс пожарной опасности, в целом в Крыму – пятый (чрезвычайный).