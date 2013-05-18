Частного детектива осудили за наркотики

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, 16 мая постановление апелляционного суда Днепропетровской области вступило в силу.

В ходе следствия было установлено, что житель Днепродзержинска, нарушая конституционные права граждан, собирал информацию о частной жизни отдельных лиц, используя специальные технические средства негласного получения информации, подлежащих обязательному лицензированию.

Преступник был задержан «на горячем», когда он, выполняя очередной заказ, осуществлял визуальное наблюдение. Во время обыска по месту жительства «частного детектива», правоохранители выявили и изъяли 1 кг марихуаны.

Судом правонарушитель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 182УК (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст. 309УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ или их аналогов без цели сбыта), ч.2 ст.359УК (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).