В Днепропетровске сгорел зверинец: погибло более ста животных
19:49, 14 мая 2013Общество
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В Днепропетровске во вторник, 14 мая, сгорел зверинец, расположенный на территории храма иконы Божьей Матери «Иверская».
Пожаром были охвачены вольеры для содержания животных и птиц
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар начался в 11.43 и был ликвидирован в течение часа.
В ликвидации пожара приняли участие 15 человек личного состава и 5 единиц техники пожарно-спасательных подразделений.
По данным церковнослужителей, пожаром были охвачены вольеры для содержания животных и птиц.
По словам прихожан церкви, коллекцию животных и птиц для зверинца на протяжении 7 лет собирал настоятель храма Николай Несправа. Некоторых птиц и животных священнослужители лечили и выхаживали.
«Погибло порядка 60 пар особей редких птиц, 4 семьи обезьян и другие животные», - рассказали журналистам прихожане храма. Причина пожара и убытки устанавливаются.
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