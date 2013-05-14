В Днепропетровске сгорел зверинец: погибло более ста животных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар начался в 11.43 и был ликвидирован в течение часа.

В ликвидации пожара приняли участие 15 человек личного состава и 5 единиц техники пожарно-спасательных подразделений.

По данным церковнослужителей, пожаром были охвачены вольеры для содержания животных и птиц.

По словам прихожан церкви, коллекцию животных и птиц для зверинца на протяжении 7 лет собирал настоятель храма Николай Несправа. Некоторых птиц и животных священнослужители лечили и выхаживали.

«Погибло порядка 60 пар особей редких птиц, 4 семьи обезьян и другие животные», - рассказали журналистам прихожане храма. Причина пожара и убытки устанавливаются.