Букмекеры считают, что Огневич может победить на Евровидении 2013

Команда Огневич приготовила шоу в стиле фэнтези. По словам певицы, главная задача — погрузить телезрителей в атмосферу сказки. Постановщик номера — известный украинский режиссер Максим Литвинов, который поставил ряд масштабных телевизионных шоу-проектов, среди которых, «X Factor», «Танцы со звездами» и другие. Вместе с Огневич на сцене будут четыре бэк-вокалиста, среди них знаменитый Кливленд Уоткисс. Его множество раз признавали легендой джаза такие авторитетные издания как Guardian, Daily Telegraph.

Победа украинки на международном песенном конкурсе очень важна — в таком случае «Евровидение-2014» пройдет в нашей стране, что означает привлечение инвестиции в развитие инфраструктуры: отелей, концертных залов, транспорта и дорог. Представители правительства пожелали Злате победы.

Злата Огневич — сценический псевдоним Инны Бордюг. Она родилась в Мурманске в семье военного хирурга и педагога, но впоследствии семья будущей певицы переехала в Судак. Там Инна начала занималась вокалом, впоследствии переехала в Киев, где работала ведущей на радио. Впоследствии поступила в училище имени Глиера и параллельно работала солисткой ансамбля Вооруженных Сил Украины. Первую попытку принять участие в Евровидении певица предприняла в 2010 году. С песней «Остров» она заняла 5 место в украинском отборе конкурса. В следующем году — вторая попытка и 6 место в национальном отборе.

Посмотреть номер Златы Огневич и весь конкурс можно будет сегодня в прямом эфире Первого Национального в 22:00. А 16 и 18 мая телеканал покажет второй полуфинал и финал "Евровидения-2013"